В школьном конкурсе «Большая перемена» стартовал третий этап тестирования

Третий, заключительный тест стал доступен участникам всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

На третьем этапе тестирования конкурсантам предстоит выбрать любимые предметы, перечислить личные качества и назвать предпочтительные условия будущей работы, важные цели и ценности.

Заочный этап конкурса стартовал 31 марта. Для участия в «Большой перемене» зарегистрировались более 60 тысяч школьников со всей страны. После дистанционного этапа, который также включает самопрезентацию и командное решение кейсов, участников ждёт очный полуфинал в августе-сентябре и финал в октябре.

300 победителей в номинации для десятиклассников выиграют призовой миллион рублей, которые можно будет использовать для оплаты обучения в вузе. Три сотни лучших учеников 8-9 класса получат 200 тысяч рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

