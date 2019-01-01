Общество
В этом году стены школ покидают около 650 тысяч одиннадцатиклассников; девятые классы оканчивают более 1,4 миллионов учеников.
В школах России прозвенит последний звонок
23 мая00:25
Последний звонок прозвенит сегодня для выпускников российских школ.
В школах пройдут торжественные линейки, где по традиции первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, передает РИА «Новости».
В этом году стены школ покидают около 650 тысяч одиннадцатиклассников; девятые классы оканчивают более 1,4 миллионов учеников.
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ТЕГИ:Образование
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