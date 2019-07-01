В Шереметьеве передумали платить грузчикам по 200 тысяч

В администрации аэропорта Шереметьево прокомментировали сообщения о том, что заработная плата грузчиков увеличена в несколько раз и доведена до 200 тысяч рублей. Как заявили Ura.ru в пресс-службе воздушной гавани, такая сумма выплачивалась персоналу, работающему с багажом, в качестве материальной помощи и премий. При этом их официальная зарплата сейчас составляет чуть более 80 тысяч рублей.

Точные цифры озвучил заместитель генерального директора Шереметьева Андрей Никулин. Как отмечают argumenti.ru, согласно его данным, средняя заработная плата составляет 82 тысячи рублей до вычета налогов. Речь идёт о грузчиках, водителях, операторах-комплектовщиках.

Ранее в СМИ появились утверждения, что администрация аэропорта Шереметьево якобы планирует расширить штат грузчиков и поднять им зарплату в разы. Такой шаг вызван стремлением решить проблему с выдачей багажа пассажирам, которая обострилась в последнее время, отмечалось в публикациях.

