Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ о временном запрете на ношение никабов на территории республики. Указ об этом опубликован в Telegram-канале управления.
В сообщении отмечается, что управление считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и получения нового богословского заключения.
Сообщается, что указ был вынесен в соответствии с решением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Ранее муфтий Северного Кавказа высказал поддержку полного запрета никаба в России, подчеркнув, что его использование наносит практический ущерб мусульманскому сообществу, так как оно может способствовать конфликтам в межрелигиозных и межнациональных отношениях, передает «Радиоточка НСН».
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