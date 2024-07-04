Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ о временном запрете на ношение никабов на территории республики. Указ об этом опубликован в Telegram-канале управления.

В сообщении отмечается, что управление считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и получения нового богословского заключения.