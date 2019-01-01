В Севастополе почти память погибших моряков

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Трагедия на российском флоте. Что известно о гибели 14 моряков

Не совладал с эмоциями. Губернатор Усс извинился за некорректные высказывания в подтопленном Канске

Региональное отделение «Единой России» провело в Севастополе траурный митинг, посвящённый памяти погибших моряков-подводников, У стелы «Мурманск» на Аллее городов-героев участники возложили цветы и почтили память погибших подводников минутой молчания.

Представители власти должны сдерживать свои эмоции – подсказка товарищей по партии

Губернатор Красноярского края допустил некорректные высказывания в беседе с жителями

Губернатор Красноярского края допустил некорректные высказывания в беседе с жителями Жители вправе «качнуть права» Представители власти должны сдерживать свои эмоции – подсказка товарищей по партии Извинения и решение вопроса

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