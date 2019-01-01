Общество

В Севастополе почти память погибших моряков

2 июля23:12

Региональное отделение «Единой России» провело в Севастополе траурный митинг, посвящённый памяти погибших моряков-подводников, У стелы «Мурманск» на Аллее городов-героев участники возложили цветы и почтили память погибших подводников минутой молчания.

Несколько десятков курсантов Нахимовского училища, сняв головные уборы, почтили память погибших минутой молчания, сообщает РИА «Новости».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Севастополь