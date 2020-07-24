В Сети появились данные пользователей «Авито» и «Юла»
Журналисты обнаружили на одном из хакерских форумов базы данных клиентов сервисов Avito и «Юла». В каталогах содержатся личные данные около 600 тысяч пользователей, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что файлы не защищены. В них указаны номера телефонов, адреса, категории выставленных на продажу товаров.
Между тем, в сервисе «Авито» утверждают, что закрытых данных в этой базе нет – есть только публичная информация, которая могла быть собрана автоматически при помощи специальных программ.
По мнению экспертов, открытыми данными могут воспользоваться злоумышленники для рассылки спама и выманивания данных платёжных карт.
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