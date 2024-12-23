В Серпухове установлены 11 смертей от метадона в 2024 году
Правоохранительные органы завершили судебно-медицинские экспертизы по делу о смертях и отравлениях наркозависимых в Серпухове в 2024 году. Согласно данным, полученным источником «Известий» в правоохранительных органах, в результате употребления опиоидного наркотика метадона в этом году скончались 11 человек.
Первая волна смертей произошла в январе-феврале, когда от летальной дозы метадона погибли четверо мужчин в возрасте от 34 до 53 лет. Вторая вспышка произошла с апреля по май, когда метадон унес жизни четырех человек, включая 35-летнюю женщину и троих мужчин.
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В сентябре наркотик стал причиной смерти еще двух мужчин в возрасте 34 и 42 лет.
Большинство погибших были наркозависимыми, многие из которых имели длительный стаж употребления наркотиков и ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов по делам, связанным с наркотиками и другими преступлениями, передает «Радиоточка НСН».
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