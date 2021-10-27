В Сейме Латвии одобрили законопроект о запрете георгиевских ленточек
Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила в третьем чтении законопроект, запрещающий публичное использование георгиевских ленточек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя комиссии.
Отмечается, что с предложением выступило национальное объединение «Все — Латвии». Законопроект предусматривает запрет на использование георгиевских лент «во время развлекательных и праздничных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов».
Сейм должен рассмотреть инициативу на пленарном заседании в третьем чтении.
Акция «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится с 2005 года. В преддверии праздника люди в России и за рубежом повязывают ленту в качестве символа памяти, связи поколений и воинской славы.
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