В Сейме Латвии одобрили законопроект о запрете георгиевских ленточек

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила в третьем чтении законопроект, запрещающий публичное использование георгиевских ленточек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя комиссии.

Отмечается, что с предложением выступило национальное объединение «Все — Латвии». Законопроект предусматривает запрет на использование георгиевских лент «во время развлекательных и праздничных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов».

Сейм должен рассмотреть инициативу на пленарном заседании в третьем чтении.

Акция «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится с 2005 года. В преддверии праздника люди в России и за рубежом повязывают ленту в качестве символа памяти, связи поколений и воинской славы.



