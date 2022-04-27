В Щукинский парк Москвы вернут беседки в историческом стиле
В этом году в Щукинский парк в Москве вернут беседки в историческом стиле, работы проведут в рамках мероприятий по реабилитации парка и Всехсвятской рощи, сообщили в департаменте капитального ремонта города.
Отмечается, что была разработана линейка уникальных малых архитектурных форм, за основу взяли старые фотографии утраченных беседок середины прошлого века.
По словам заместителя руководителя департамента Сергея Мельникова, беседки установят в основной части парка — они будут выполнены в форме восьмигранника, а их высота составит почти 4 метра.
«Для защиты каждый элемент беседки покроют атмосферостойкой белой краской, такой цвет был у исторических беседок, при этом сохранится текстура натурального дерева. Таким образом они будут деликатно вписаны в природный ландшафт парка», — рассказал он.
На основе беседок был разработан и внешний вид павильонов сервиса, вышек для наблюдения за птицами и белками, а также информационных стендов, все элементы будут выполнены в едином стиле, отметил Мельников.
«Небольшие киоски для продажи еды и напитков будут установлены возле основных входов в парк. Поскольку жители ближайших районов активно интересуются жизнью птиц и белок и сами устанавливают кормушки, эту традицию решено поддержать и создать для этого условия. В глубине Всехсвятской рощи разместятся вышки для наблюдения за птицами», - добавил он.
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