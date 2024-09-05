В Сбербанке заявили, что число звонков от мошенников в РФ упало втрое

Россияне стали получать меньше телефонных звонков от мошенников, в последние пару недель их число снизилось до 6-7 млн в день. Об этом заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Мы еще не так давно фиксировали количество звонков, которое поступает россиянам в сутки, не менее 20 миллионов. На сегодняшний день такое количество звонков уменьшилось», — поделился топ-менеджер.

По мнению Кузнецова, на ситуацию повлияли эффективные действия российских правоохранительных органов, борьба с сим-боксами, ужесточение правил продажи сим-карт. Кроме того, уменьшение числа мошеннических звонков связано с ударами по энергообъектам на территории Украины.

Между тем заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что мошенники научились имитировать звонки с номера Сбербанка в мессенджере Viber, пишет Ura.ru. Эксперт отметил, что представители официальных структур не используют для общения с россиянами подобные приложения, и рекомендовал сразу же прекращать звонок и блокировать номер.

