В Сбербанке заявили, что число звонков от мошенников в РФ упало втрое
Россияне стали получать меньше телефонных звонков от мошенников, в последние пару недель их число снизилось до 6-7 млн в день. Об этом заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.
«Мы еще не так давно фиксировали количество звонков, которое поступает россиянам в сутки, не менее 20 миллионов. На сегодняшний день такое количество звонков уменьшилось», — поделился топ-менеджер.
По мнению Кузнецова, на ситуацию повлияли эффективные действия российских правоохранительных органов, борьба с сим-боксами, ужесточение правил продажи сим-карт. Кроме того, уменьшение числа мошеннических звонков связано с ударами по энергообъектам на территории Украины.
Между тем заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что мошенники научились имитировать звонки с номера Сбербанка в мессенджере Viber, пишет Ura.ru. Эксперт отметил, что представители официальных структур не используют для общения с россиянами подобные приложения, и рекомендовал сразу же прекращать звонок и блокировать номер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru