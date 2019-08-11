В Сарове объявлен двухдневный траур по сотрудникам ядерного центра

В связи с гибелью пяти сотрудников ядерного центра (Всероссийского НИИ экспериментальной физики) в городе Сарове Нижегородской области объявлен двухдневный общегородской траур. Постановление, подписанное главой администрации города Алексеем Голубеевым, размещено на сайте мэрии.

«Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. ЧП связано с испытаниями жидкостного реактивного двигателя. Стечением многих факторов, возникающих при испытаниях новых технологий, объяснили взрыв в «Росатоме». В госкорпорации заявили, что компания возьмет на себя заботу о будущем семей погибших.

