В Саратове затопило улицы из-за ливня

Мощный ливень прошел в Саратове, в результате чего оказались затоплены улицы города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную мэрию.

Отмечается, что в городе прекращена работа электротранспорта, из-за затопления улиц людей приходится эвакуировать из автомобилей.