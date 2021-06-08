В Саратове затопило улицы из-за ливня

Мощный ливень прошел в Саратове, в результате чего оказались затоплены улицы города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную мэрию.

Отмечается, что в городе прекращена работа электротранспорта, из-за затопления улиц людей приходится эвакуировать из автомобилей.

Согласно сообщению мэрии, в городе начата работа по устранению последствий непогоды. В Частности, власти намерены к утру следующего дня восстановить движение электротранспорта.




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ТЕГИ:СаратовЛивень
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