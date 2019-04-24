В Санкт-Петербурге умер создатель клипов Киркорова и Распутиной

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни оператор Сергей Дубровский. Как сообщает Москва 24, он прославился, как автор видеоклипов, снятых для Натальи Ветлицкой, Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова, Марии Распутиной и Жасмин. Источник отмечает, что в настоящий момент причина смерти Дубровского устанавливается.

Предположительно, оператор будет похоронен на Пискаревском кладбище, место и время прощания с Сергеем Дубровским пока не определено.

«Известия» напоминают, что он работал в документальном и игровом кино, а также являлся соучредителем студии «Квадрат фильм». Дубровский был лауреатом международных фестивалей документального кино. В числе его работ – сериалы «Подлинная история поручика Ржевского», «Планета православия», а также картины «Небокребы Москвы» и «Охотники на мамонтов».

Ранее НСН сообщала, что на 73-м году жизни скончался телеведущий и диктор Михаил Быков, которого называли «голосом петербургского метрополитена». Он начинал профессиональную карьеру диктором на Ленинградском радио. С конца 1970-ых годов он начал записывать объявления для питерского метрополитена. Также работал на телевидении.

