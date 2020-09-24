В Санкт-Петербурге погиб кот по кличке Мартин Лютер

В Санкт-Петербурге погиб кот по кличке Мартин Лютер, считавшийся символом лютеранской церкви Анненкирхе. Об этом церковь сама сообщила во Вконтакте.

"21 сентября вечером мы потеряли члена нашей семьи. Наш любимый кот Мартин предположительно был сбит машиной. Мы этого боялись и это, к сожалению, произошло", - отмечается в сообщении.

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Кота нашли мертвым возле консульства Испании. Он жил в церкви с осени прошлого года, в конце лета его еще котенком нашел настоятель Анненкирхе отец Евгений.

"Он с радостью шел на руки к людям и позировал перед фотокамерами. Мартина полюбили СМИ, и он моментально стал одним из самых известных петербургских котов. У него появился личный ветеринар и личный фотограф", - написали представители церкви в соцсетях.

Церковь Святой Анны — лютеранская церковь в Петербурге с действующим приходом Церкви Ингрии.

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ФОТО: соцсети лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге
ТЕГИ:ЦерковьКот
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