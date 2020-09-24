В Санкт-Петербурге погиб кот по кличке Мартин Лютер, считавшийся символом лютеранской церкви Анненкирхе. Об этом церковь сама сообщила во Вконтакте.

"21 сентября вечером мы потеряли члена нашей семьи. Наш любимый кот Мартин предположительно был сбит машиной. Мы этого боялись и это, к сожалению, произошло", - отмечается в сообщении.