В Санкт-Петербурге почтили память погибших подводников АПЛ «Курск»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память погибших моряков атомной подводной лодки «Курск». Он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу на Серафимовском кладбище северной столицы, где похоронены 32 подводника. Это самое большое захоронение членов экипажа АПЛ «Курск» в стране.
Как отметил градоначальник, гибель подводного ракетного крейсера стала трагедией для всей России. Подвиг его экипажа никогда не будет забыт. Многие моряки «Курска» жили или учились в Санкт-Петербурге. Сейчас в городе проживают 26 семей погибших подводников.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня памятные мероприятия по экипажу «Курска» проходят на всех флотах и во всех городах, где жили подводники и их родственники. Подлодка К-141 «Курск» затонула в ходе учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли. В Санкт-Петербурге одним из памятных мест также стал Николо-Богоявленский морской собор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru