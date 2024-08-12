В Санкт-Петербурге почтили память погибших подводников АПЛ «Курск»

Как отметил градоначальник, гибель подводного ракетного крейсера стала трагедией для всей России. Подвиг его экипажа никогда не будет забыт. Многие моряки «Курска» жили или учились в Санкт-Петербурге. Сейчас в городе проживают 26 семей погибших подводников.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня памятные мероприятия по экипажу «Курска» проходят на всех флотах и во всех городах, где жили подводники и их родственники. Подлодка К-141 «Курск» затонула в ходе учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли. В Санкт-Петербурге одним из памятных мест также стал Николо-Богоявленский морской собор.

