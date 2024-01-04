В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1950 года
Главный синоптик Санкт-Петербурга города Александр Колесов в своём Telegram-канале заявил, что в Северной столице был побит температурный рекорд 1950 года.
По его словам, 74 года назад температура воздуха в городе понизилась до 25,1 градуса мороза.
«Есть рекорд минимальной температуры в Санкт-Петербурге для 4 января. Между 8 и 9 часами температура воздуха в центре города понизилась до -25,3 градуса», - написал синоптик.
Ранее в Финляндии за один день дважды пал пал температурный рекорд зимы 2024 года - в лапландском аэропорту Энонтекиё зафиксировали понижение температуры до минус 42,5 градуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru