В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1950 года

Главный синоптик Санкт-Петербурга города Александр Колесов в своём Telegram-канале заявил, что в Северной столице был побит температурный рекорд 1950 года.

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По его словам, 74 года назад температура воздуха в городе понизилась до 25,1 градуса мороза.

«Есть рекорд минимальной температуры в Санкт-Петербурге для 4 января. Между 8 и 9 часами температура воздуха в центре города понизилась до -25,3 градуса», - написал синоптик.

Ранее в Финляндии за один день дважды пал пал температурный рекорд зимы 2024 года - в лапландском аэропорту Энонтекиё зафиксировали понижение температуры до минус 42,5 градуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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