В Санкт-Петербурге нашли старинный снаряд на месте строительства спорткомплекса

Находка предположительно относится к 11-дюймовому артиллерийскому орудию образца 1867 года. Обстоятельства, при которых снаряд оказался на территории комплекса, пока неизвестны.

На месте находки ранее находился спортивный комплекс «Петербургский», построенный к Олимпиаде 1980 года. Однако сооружение оказалось разрушено из-за обрушения крыши. Сейчас там продолжаются работы по разбору завалов и строительству нового объекта, передает «Радиоточка НСН».

