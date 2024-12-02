В Санкт-Петербурге нашли старинный снаряд на месте строительства спорткомплекса
В Санкт-Петербурге строители обнаружили снаряд XIX века на территории, где возводят новый спортивный комплекс, сообщает «Свободная пресса».
По данным пресс-службы Западного военного округа, боеприпас вывезли на полигон для уничтожения саперы.
Находка предположительно относится к 11-дюймовому артиллерийскому орудию образца 1867 года. Обстоятельства, при которых снаряд оказался на территории комплекса, пока неизвестны.
На месте находки ранее находился спортивный комплекс «Петербургский», построенный к Олимпиаде 1980 года. Однако сооружение оказалось разрушено из-за обрушения крыши. Сейчас там продолжаются работы по разбору завалов и строительству нового объекта, передает «Радиоточка НСН».
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