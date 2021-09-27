В Самарской области вводят QR-коды на посещение кафе и фитнес-центров
В Самарской области при посещении мест общественного питания и фитнес-центров будет требоваться наличие QR-кода вакцинации. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации», - написал он в своем аккаунте в Instagram по результатам заседания оперштаба.
Отмечается, что решение было принято в связи с ростом заражений коронавирусом в области. По словам Азарова, для заведений общепита могут введены дополнительные ограничнения. В настоящее время их работа возможна с 21:00 до 6:00 при занятости более 50% посадочных мест.
Азаров также призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- В Госдуме выступили против ремонта коммунальных систем за счет граждан
- YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов
- Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
- Итальянская рок-группа Maneskin выступит в России
- Вспышка АЧС произошла на предприятии «Мираторг» в Белгородской области
- СМИ: французская полиция арестовала мужчину, бросившего яйцо в Макрона
- Поисковик «Яндекса» станет обязательным для установки на гаджеты в РФ с 2022 года
- В партии КПРФ выступили против законопроекта о губернаторских сроках
- В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в кафе и магазинах
- Европейскую сеть ENEMO признали нежелательной в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru