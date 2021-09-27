В Самарской области вводят QR-коды на посещение кафе и фитнес-центров

В Самарской области при посещении мест общественного питания и фитнес-центров будет требоваться наличие QR-кода вакцинации. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации», - написал он в своем аккаунте в Instagram по результатам заседания оперштаба.

Отмечается, что решение было принято в связи с ростом заражений коронавирусом в области. По словам Азарова, для заведений общепита могут введены дополнительные ограничнения. В настоящее время их работа возможна с 21:00 до 6:00 при занятости более 50% посадочных мест.

Азаров также призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса.



