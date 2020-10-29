В Самарской области ограничили работу общепита в ночное время

Работу мест общественного питания в Самарской области ограничили с 23 вечера до 6 утра на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в своем аккаунте Instagram глава области Дмитрий Азаров.

Губернатор уточнил, что ограничение будет распространяться в случае заполнения более 50% мест. Он отметил, что общепиты притягивают наибольшее количество людей именно в вечернее и ночное время, особенно на выходных, чем и вызваны принятые меры.

Также сохраняется необходимость санитарных мер и перевод возрастных сотрудников на удаленную работу.

Кроме того, Азаров подчеркнул, что в фуд-кортах торговых центров не разрешается находится без взрослым детям до 18 лет. Ограничение действует до конца продленных каникул - 8 ноября.





