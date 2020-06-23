В Самарской области летние кафе откроют с 26 июня

Летние кафе, веранды и террасы в Самарской области смогут открыться для посетителей с 26 июня в рамках снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального губернатора Дмитрия Азарова.

Отмечается, что открытие этих заведений будет возможно при соблюдении ряда санитарных правил. По словам Азарова, для возобновления деятельности заведениям необходимо направить в администрацию муниципалитета заявление о возобновлении деятельности с согласием соблюдать необходимые требования. Глава региона также призвал граждан писать обращения в органы в случае нарушение владельцами кафе установленных норм.

Азаров добавил, что с 3 июля возобновят работу турбазы. Между тем, несмотря на снятие ограничений, губернатор подчеркнул важность соблюдения соцдистанции и ношения маски в местах массового скопления людей.

