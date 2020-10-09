В Самаре выбрали лучшего водителя троллейбуса

В Самаре завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса», организованный Научно-Исследовательским институтом автомобильного транспорта по заказу Министерства транспорта Российской Федерации на базе Муниципального предприятия городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» при поддержке Правительства Самарской области.

Побороться за призовой фонд в 500 000 рублей приехали 36 участников – водителей троллейбуса из 32 городов России: Энгельса, Абакана, Читы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Стерлитамака, Екатеринбурга и других городов России.

По итогам соревнований лучшим водителем троллейбуса в России стал Сергей Мамаев из Екатеринбурга. В эфире НСН он рассказал, что участвует в соревнованиях с 2017 года, а на всероссийский конкурс решился не сразу.

«Когда я выиграл город, когда я стал уверен, что я лучший в своем городе, я поехал на всероссийский конкурс. И тут оказалось, что в России на данный момент я стал лучшим. Меня поддерживали жена, родители, друзья. Благодаря их поддержке у меня получилось собраться, нервы успокоить и сделать то, что я должен был сделать», - отметил он.

Серебряным и бронзовым призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса» 2020 года стали участники из Самары. 2 место занял Сергей Василенко и 3 место – Евгений Иркин.

В течение трех конкурсных дней участники состязаний демонстрировали навыки вождения троллейбуса по специальной трассе и с определёнными условиями, культуру обслуживания пассажиров, приёмку троллейбуса перед выездом на линию, а также проверку знаний устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, должностной инструкции и правил дорожного движения.

