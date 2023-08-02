В Саду имени Баумана появятся новые кафе и спортивные объекты
Москва предложила предпринимателем открыть бизнес в шести павильонах в Саду имени Н.Э. Баумана, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«В саду имени Баумана на аукционы выставлены права на ведение торговли в шести нестационарных объектах площадью от 15 до 103 квадратных метров», - сказал глава департамента, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
По его словам, в трех павильонах можно будет открыть кафе, на двух объектах оказывать услуги, связанные со спортом и отдыхом, а еще на одном – открыть магазин сувениров.
Щербаков уточнил, что заявки на участие в торгах будут приниматься до 11 августа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ
- Пентагон: СВО показала неспособность американского ВПК работать на нужном уровне
- Минфин: Введение накопительной пенсии изменило модель поведения граждан
- СМИ: В 2022 году спрос на препараты для прерывания беременности вырос на 50-60%
- Два человека погибли при крушении частного гидросамолета под Красноярском
- В России предложили ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде
- МЧС предупредило о подтоплениях в четырех регионах Сибири и Дальнего Востока
- Портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
- Один человек пострадал в драке со стрельбой в Балашихе
- Нигер открыл границы с пятью странами после госпереворота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru