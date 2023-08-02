В Саду имени Баумана появятся новые кафе и спортивные объекты

Москва предложила предпринимателем открыть бизнес в шести павильонах в Саду имени Н.Э. Баумана, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«В саду имени Баумана на аукционы выставлены права на ведение торговли в шести нестационарных объектах площадью от 15 до 103 квадратных метров», - сказал глава департамента, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

По его словам, в трех павильонах можно будет открыть кафе, на двух объектах оказывать услуги, связанные со спортом и отдыхом, а еще на одном – открыть магазин сувениров.

Щербаков уточнил, что заявки на участие в торгах будут приниматься до 11 августа.

