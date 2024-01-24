В РЖД объяснили ошибочную высадку пассажиров в Прикамье

Ранее сообщалось, что вечером 22 января проводник поезда по ошибке высадил группу людей в Пермском крае за 51 километр от места назначения.

По словам источников издания, погодные условия не позволили пассажирам верно определить местоположение. Поэтому они вышли на станции «Щучье Озеро». Однако позже группу россиян доставили до железнодорожного вокзала в Чернушке, конечного пункта назначения по купленным билетам. Четверым пассажирам оплатили такси от станции «Щучье Озеро», еще двоих доставили на следующем поезде. Дополнительно РЖД пообещала вернуть стоимость билетов всем пассажирам и начислить 7000 баллов в программе «РЖД бонус».

Ранее РЖД изменила внутренние правила после инцидента с высадкой из поезда кота Твикса, запретив выбрасывать обнаруженных питомцев. Проводников обязали искать владельца животных, либо же передавать их работникам станции, передает «Радиоточка НСН».

