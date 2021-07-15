В ряде регионов России объявили выходные по случаю Курбан-байрама

О выходных днях по случаю Курбан-Байрама объявили в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости

В Дагестане принято решение сделать нерабочими днями 19 и 20 июля. При этом 17 июля будет сделано нерабочим днем. Тем самым жители Дагестана будут отдыхать три дня - 18, 19 и 20 июля.

В Кабардино-Балкарии выходными будут дни с 20 по 22 июля. Такое решение принято в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики.

В Ингушетии выходными будут 20 и 21 июля. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал соответствующий указ «в связи с празднованием Ид аль-Адха (тюркское название праздника – прим. НСН)», рассказали в его пресс-службе.

В этом году праздник жертвоприношения Курбан-байрам будет отмечаться с 20 по 22 июля. Традиционно он празднуется в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другой скот.

