В ряде регионов России объявили выходные по случаю Курбан-байрама
О выходных днях по случаю Курбан-Байрама объявили в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости
В Дагестане принято решение сделать нерабочими днями 19 и 20 июля. При этом 17 июля будет сделано нерабочим днем. Тем самым жители Дагестана будут отдыхать три дня - 18, 19 и 20 июля.
В Кабардино-Балкарии выходными будут дни с 20 по 22 июля. Такое решение принято в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики.
В Ингушетии выходными будут 20 и 21 июля. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал соответствующий указ «в связи с празднованием Ид аль-Адха (тюркское название праздника – прим. НСН)», рассказали в его пресс-службе.
В этом году праздник жертвоприношения Курбан-байрам будет отмечаться с 20 по 22 июля. Традиционно он празднуется в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другой скот.
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