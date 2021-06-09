В РСТ допускают возобновление полетов в Турцию с июля

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что на турецких курортах снизилось число заболевших коронавирусом, в связи с чем полеты в эту страну могут возобновиться уж в июле.

"По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время с июля месяца полетные программы будут восстанавливаться", - сказал Барзыкин в четверг журналистам.

В начале июня глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова не исключила, что россияне к июлю смогут отправиться на отдых в Турцию.

При этом она напомнила, что решение по авиасообщению с Турцией принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

30 мая Россия продлила запрет на авиасообщение с Турцией до 21 июня включительно, несмотря на предложение министра туризма этой страны возобновить полеты в курортные регионы. При этом с 10 июня возобновляются полеты в курортную Хорватию и ряд других стран.

