В РСА отрицают утечку личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья

Российский союз автостраховщиков (РСА) вслед за МВД исключил возможность утечки личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья из своих баз или баз страховых компаний. Как поясняется в пресс-релизе организации, у РСА нет информации, которая якобы выставлена на продажу в интернете.

В частности, как указывают автостраховщики, у них нет данных о регистрации, постановке на регистрационный учёт и дате снятия автомобиля с учёта, уточняет Ura.ru.

Это не первый подобный случай утечки данных. Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете.

В России появится единая база данных всех авто

Согласно описанию, всего в базе 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что ГИБДД должна нести ответственность за сохранность данных, которые у себя хранит.

«Я не хочу говорить, как эта утечка может негативно повлиять на граждан, чтобы не подсказывать потенциальным злоумышленникам, но опасность такая, безусловно существует. Базы, в которых содержится персональная информация для гражданина без его согласия, формироваться не должны. ГИБДД не вправе обеспечивать доступ к своим базам другим лицам. Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», - посоветовал он.

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ФОТО: pixabay.com
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