В РСА отрицают утечку личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья
Российский союз автостраховщиков (РСА) вслед за МВД исключил возможность утечки личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья из своих баз или баз страховых компаний. Как поясняется в пресс-релизе организации, у РСА нет информации, которая якобы выставлена на продажу в интернете.
В частности, как указывают автостраховщики, у них нет данных о регистрации, постановке на регистрационный учёт и дате снятия автомобиля с учёта, уточняет Ura.ru.
Это не первый подобный случай утечки данных. Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете.
Согласно описанию, всего в базе 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что ГИБДД должна нести ответственность за сохранность данных, которые у себя хранит.
«Я не хочу говорить, как эта утечка может негативно повлиять на граждан, чтобы не подсказывать потенциальным злоумышленникам, но опасность такая, безусловно существует. Базы, в которых содержится персональная информация для гражданина без его согласия, формироваться не должны. ГИБДД не вправе обеспечивать доступ к своим базам другим лицам. Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», - посоветовал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
856 тыс.+5 394 / сут.
Умерли
14 207+79 / сут.
Выздоровели
654 тыс.+3 420 / сут.
- «Газпром» обжалует штраф польского регулятора за «Северный поток - 2»
- Дегтярёв призвал телеканалы не демонизировать хабаровчан
- В МИД РФ заявили послу Белоруссии о беспочвенном задержании россиян
- Путин дал Медведеву с супругой дипломатические паспорта
- Медведев хочет усложнить выдачу права на работу мигрантам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru