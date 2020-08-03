В РСА отрицают утечку личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья

Российский союз автостраховщиков (РСА) вслед за МВД исключил возможность утечки личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья из своих баз или баз страховых компаний. Как поясняется в пресс-релизе организации, у РСА нет информации, которая якобы выставлена на продажу в интернете.

В частности, как указывают автостраховщики, у них нет данных о регистрации, постановке на регистрационный учёт и дате снятия автомобиля с учёта, уточняет Ura.ru.

Это не первый подобный случай утечки данных. Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете.