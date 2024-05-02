Набор продуктов для пасхального стола обойдется россиянам в 443 рубля
Набор продуктов для пасхального стола, включая куличи и крашеные яйца, обойдется россиянам в 443 рубля, подсчитали аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР), передает РИА Новости.
Исследование проводилось, исходя из расчета на среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек.
Средняя цена на кулич в апреле 2024 года составила 243,5 рубля, рассказали специалисты платформы фискальных данных «Такском». Отмечается, что цена за год выросла на 10%, а продажи – на 197%.
В этом году россияне готовы потратить на пасхальный стол в среднем 912 рублей, выяснил онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет. Результаты исследования имеются в распоряжении НСН. Отмечается, что соотечественники приступили к подготовке к празднику за 10 дней: уже в 2,2 раза вырос спрос на пасхальные наборы, в 2,3 раза — на формы для выпечки куличей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru