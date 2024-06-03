В РПЦ захотели запретить использовать религиозную символику в коммерческих целях

Русская православная церковь и Роспатент разработали поправки к Гражданскому кодексу, запрещающие регистрацию товарных знаков с религиозной символикой и семантикой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отметила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), применение обозначений с религиозной символикой и семантикой как товарных знаков «может привести к оскорблению чувств верующих», также регистрация соответствующего знака будет «противоречить принципам морали».

«Выпускаются вина "Душа монаха", "Исповедь грешницы", продаются сигареты Saint George ("Святой Георгий". — НСН), для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак "Кроткая монашка", а для алкогольной продукции — "Церковные обряды". За частной организацией зарегистрирован товарный знак "Батюшка онлайн"», — привела примеры глава юрслужбы РПЦ.

По словам игуменьи Ксении, поправки запретят предоставление монопольного права гражданину или организации, в том числе религиозной, на использование религиозных символов и имен святых. По данным РПЦ, новые правила не будет распространяться на зарегистрированные до вступления закона в силу товарные знаки, пишет Ura.ru.

Как ожидается, законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии. По словам замглавы комитета Совета федерации по бюджету и финрынкам Александра Шендерюка-Жидкова, законодатели подбирают формулировку, чтобы новые нормы «соответствовали патентному праву».

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Фото: patriarchia.ru
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