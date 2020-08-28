В РПЦ уверены в неизбежности захоронения Ленина

Захоронение тела Ленина - вопрос времени, рано или поздно его предадут земле. Такую позицию Русской православной церкви озвучил официальный представитель Московской патриархии Владимир Легойда газете «Культура».

Он отметил, что отношение РПЦ и большинства верующих людей к деятельности создателя первого социалистического государства и к его мавзолею однозначно. Однако, по словам Легойды, необходимо иметь снисхождении к тем людям, для которых захоронение Ульянова-Ленина может стать трагедией.

Представитель патриархии считает, что этот вопрос требует «сугубо пастырской мудрости и деликатного подхода». В связи с этим он заметил, что само забальзамированное тело в мавзолее – «в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых».

