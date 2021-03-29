В РПЦ раскрыли тайный смысл законов о семейном насилии

Аудиторы Счётной палаты сообщили о новом рекорде неэффективности нацпроекта «Демография». Уже третий год подряд расходы на стимулирование рождаемости растут, а численность населения продолжает падать. Финансовые вливания не смогли остановить ни падение рождаемости, ни рост смертности. За последние три года естественная убыль населения перевалила уже за миллион человек. Демографы прогнозируют, что, при соблюдении тенденций, к 2050 году население России сократится вдвое.

Руководитель патриарший комиссии по делам семьи иерей Фёдор Лукьянов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, в чем главная опасность позиционирования семьи как инструмента насилия.

«Попытки обвинить семью в насилии над детьми говорят о том, что мы не понимаем, к чему призывают авторы таких инициатив, которые называют семью источником насилия. Семья – органическая часть безопасности нашей страны, как и государство. Те, кто призывают лишить родителей возможности воспитывать своих детей и вмешиваться в жизнь семьи, они, следующим выводом из этой политики, если она будет реализована, и государство объявят инструментом насилия. Понимаете, к чему ведут авторы таких инициатив? Устраняя детей из семьи, они выводят детей из системы воспитания и власти родителей, дети становятся жертвами политических технологий. А это вопрос государственной безопасности», - отметил священник.

В этой связи он выразил надежду, что власти России не станут принимать никаких законов о так называемом семейном насилии.

