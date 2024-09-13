В РПЦ раскрыли, как церковь относится к «чертовой» пятнице

Одержимы, так называемой, «чертовой пятницей», которой называют пятницу 13 числа, как правило, мракобесы и язычники, которые также боятся молнии или движения планет, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, сообщает NEWS.ru.

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Он отметил, что верующий человек, в отличие от них, будет заниматься своим делом без опасений и страхов в любой день в году.

«Русская православная церковь освобождает людей от их всевозможных суеверий и страхов», - подчеркнул Кипшадзе.

Он также добавил, что православная вера свидетельствует о свободе человека, освобождает его от всевозможных суеверий и страхов.

Ранее священник объяснил, почему не стоит бояться «пятницы 13-го», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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