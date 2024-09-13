В РПЦ раскрыли, как церковь относится к «чертовой» пятнице

Он отметил, что верующий человек, в отличие от них, будет заниматься своим делом без опасений и страхов в любой день в году.

«Русская православная церковь освобождает людей от их всевозможных суеверий и страхов», - подчеркнул Кипшадзе.

Он также добавил, что православная вера свидетельствует о свободе человека, освобождает его от всевозможных суеверий и страхов.

Ранее священник объяснил, почему не стоит бояться «пятницы 13-го», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

