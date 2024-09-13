В РПЦ раскрыли, как церковь относится к «чертовой» пятнице
Одержимы, так называемой, «чертовой пятницей», которой называют пятницу 13 числа, как правило, мракобесы и язычники, которые также боятся молнии или движения планет, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что верующий человек, в отличие от них, будет заниматься своим делом без опасений и страхов в любой день в году.
«Русская православная церковь освобождает людей от их всевозможных суеверий и страхов», - подчеркнул Кипшадзе.
Он также добавил, что православная вера свидетельствует о свободе человека, освобождает его от всевозможных суеверий и страхов.
Ранее священник объяснил, почему не стоит бояться «пятницы 13-го», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эндокринолог назвала неожиданный побочный эффект вейпов
- Средняя цена легковых автомобилей с пробегом упала ниже 1,5 млн рублей
- Телеведущая Ирада Зейналова стала послом РФ на Маврикии
- Pink Floyd может продать Sony Music права на музыкальный каталог за $500 млн
- Артемий Лебедев заявил, что нейросети могут заменить провинциальных журналистов
- Якутянину присвоили звание Героя России за подвиг в зоне СВО
- Песков оценил заявления Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине
- Вышел тизер-трейлер сериала «Первый номер»
- В РПЦ раскрыли, как церковь относится к «чертовой» пятнице
- Фильм-призер Берлинского кинофестиваля «Жизнь» выйдет в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru