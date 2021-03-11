В РПЦ раскритиковали строительство крематориев

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал следовать религиозной традиции христиан и хоронить умерших в земле, а не кремировать, передает РИА Новости.

Он также поддержал мнение главы Сарапульской и Можгинской епархии Русской православной церкви (Удмуртия) епископа Антония, который обратился с письмом к губернатору региона Александру Бречалову и призвал его отказаться от строительства крематория в Сарапуле. По словам епископа, крематории напоминают о периоде богоборчества в русской истории ХХ века. Тем более, что вокруг таких городов много свободной земли и заявлять о ее большой стоимости, как это было бы актуально для мегаполисов, нельзя.

Легойда также призвал власти сделать доступным традиционное погребение для родственников, а не строить крематории как более дешевый способ захоронения.

