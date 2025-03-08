В РПЦ призвали отказаться от празднования 8 Марта

Позиция Русской Православной Церкви по празднику 8 Марта остается неизменной — отмечать его не рекомендуется, заявил протоиерей РПЦ Константин Харитонов.

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По его словам, этот праздник не связан с русской культурой и традициями. В беседе с изданием «Абзац» он посоветовал отмечать День жён-мироносиц.



«Церковь не поддерживает не женщин, а именно праздник. Само празднование вот этой женской эмансипации, так называемой свободы», - отметил Харитонов.

Православные христиане уважают матерей, жен и сестер. Именно христианство поставило женщину на высокий уровень, отметил священнослужитель.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

