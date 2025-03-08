В РПЦ призвали отказаться от празднования 8 Марта

Позиция Русской Православной Церкви по празднику 8 Марта остается неизменной — отмечать его не рекомендуется, заявил протоиерей РПЦ Константин Харитонов.

{{related_post_DbIybuBVFj}}

По его словам, этот праздник не связан с русской культурой и традициями. В беседе с изданием «Абзац» он посоветовал отмечать День жён-мироносиц.

«Церковь не поддерживает не женщин, а именно праздник. Само празднование вот этой женской эмансипации, так называемой свободы», - отметил Харитонов.

Православные христиане уважают матерей, жен и сестер. Именно христианство поставило женщину на высокий уровень, отметил священнослужитель.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:ЖенщиныПраздник8 МартаРПЦ

Горячие новости

Все новости

партнеры