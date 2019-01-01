В РПЦ отказались следовать примеру Ватикана

Текст молитвы «Отче наш» изменён не будет. Об этом заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков, передаёт РИА ФАН.

Ранее правки в текст молитвы внёс папа Франциск. В частность фраза «не введи нас во искушение» была заменена на «не дай нам поддаться искушению».

«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание, так и оставим», - заявил представитель Русской православной церкви, отметив, что ничего плохого в решении Ватикана нет.

Напомним, ранее папа Франциск заявил, что фраза «не введи нас во искушение» создаёт ложное впечатление о попытках бога провоцировать людей на грех.

