В РПЦ объяснили смену главы Белорусской церкви
Синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси по его же просьбе, сообщил в среду представитель РПЦ Владимир Легойда.
Он подчеркнул, что синод приветствовал усилия митрополита Павла во благо восстановления мира и общественного спокойствия в Белоруссии. По словам Легойды, митрополит Павел теперь возглавил одну из самых больших и значимых в Русской церкви митрополий – Кубанскую.
«Именно такой иерарх - с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом - здесь и нужен», - цитирует Легойду РИА Новости.
Митрополит Павел на фоне жёстких действий силовиков по отношению к протестующим против переизбрания Александра Лукашенко призвал все стороны к сдержанности и мудрости, обратившись в том числе и к главе республики. Он попросил власть услышать «голос простых людей», напоминает телеканал «360».
Новым главой Белорусской православной церкви стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.
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