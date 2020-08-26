В РПЦ объяснили смену главы Белорусской церкви

Синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси по его же просьбе, сообщил в среду представитель РПЦ Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что синод приветствовал усилия митрополита Павла во благо восстановления мира и общественного спокойствия в Белоруссии. По словам Легойды, митрополит Павел теперь возглавил одну из самых больших и значимых в Русской церкви митрополий – Кубанскую.

«Именно такой иерарх - с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом - здесь и нужен», - цитирует Легойду РИА Новости.

Митрополит Павел на фоне жёстких действий силовиков по отношению к протестующим против переизбрания Александра Лукашенко призвал все стороны к сдержанности и мудрости, обратившись в том числе и к главе республики. Он попросил власть услышать «голос простых людей», напоминает телеканал «360».

Новым главой Белорусской православной церкви стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

