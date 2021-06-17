В РПЦ готовы принять извинения блогеров, которые надругались над иконой

Русская православная церковь ждет извинений от авторов видеоролика в социальной сети TikTok , в котором было совершено надругательство над иконой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, СК РФ уже возбудил уголовное дело о надругательстве над иконой, однако в РПЦ готовы принять извинения. Зампред синодального отдела отметил, что искреннее сожаление блогеров может стать шагом к примирению в рамках уголовного процесса.

Днем 11 июня около дома по Нагорному бульвару на юго-западе столицы молодые люди совершали неуважительные действия, "преследуя цель надругательства над иконой". По данным Кипшидзе, целью тиктокеров было оскорбление религиозных чувств верующих.