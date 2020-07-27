В Ростовской области с 1 августа возобновится диспансеризация населения
Власти Ростовской области объявили о возобновлении с 1 августа диспансеризации взрослого населения. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. Также возобновятся профилактические осмотры.
Отмечается, что в период риска распространения коронавирусной инфекции в медорганизациях необходимо будет соблюдать определенные санитарные меры.
Как отмечает агентство, Ростовская область находится на девятом месте среди российских регионов по количеству инфицированных. По последним данным, в регионе зафиксировано 12,4 тыс. заражений, почти 10 тыс. человек выздоровели, 205 умерли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru