В Ростовской области с 1 августа возобновится диспансеризация населения

Власти Ростовской области объявили о возобновлении с 1 августа диспансеризации взрослого населения. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. Также возобновятся профилактические осмотры.

Отмечается, что в период риска распространения коронавирусной инфекции в медорганизациях необходимо будет соблюдать определенные санитарные меры.

Как отмечает агентство, Ростовская область находится на девятом месте среди российских регионов по количеству инфицированных. По последним данным, в регионе зафиксировано 12,4 тыс. заражений, почти 10 тыс. человек выздоровели, 205 умерли.





