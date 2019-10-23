В Ростове-на-Дону пройдет чемпионат по скоростному поеданию шаурмы

Необычное соревнование состоится в городе в эту среду. По словам организаторов, в чемпионате будет задействовано около 30 желающих старше 18 лет. Поедание стритфуда на скорость будет проводиться одновременно среди всех участников.

Собеседник агентства уточнил, что была выбрана именно шаурма из-за своей высокой популярности в городе и в стране, это "очень популярный южный стритфуд". Самые скоростные едоки получат памятные призы и грамоты.









Чемпионат будет организован в рамках выставки производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности "Ростов Гостеприимный", которая состоится с 23 по 25 октября. В рамках выставки также пройдут дегустации и кулинарные мастер-классы

