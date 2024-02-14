В Ростокино к середине года построят торговый центр

На северо-востоке Москвы в Ростокино во втором квартале 2024 года будет достроен торговый центр, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здание, в котором торговый центр займет три наземных и один подземный этаж, планируется достроить во втором квартале этого года, а открыть – осенью», - сказал Бочкарев.

Там будут открыты детские магазины, семейные рестораны, игровой и фитнес-центры и другие. На сегодняшний день рабочие ведут внутреннюю отделку торговых галерей, завершили монтаж 14 эскалаторов и девяти лифтов, заканчиваются фасадные работы.

«Создание новых точек роста в уже сложившихся районах позволяет изменить качество жизни москвичей. В шаговой доступности от жилья появляются рабочие места, точки оказания услуг и сервисы, которые нужны людям регулярно», - пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Торговый центр входит в состав многофункционального комплекса BOTANICA на 1-й улице Леонова.

