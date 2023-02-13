В российский прокат выходит американская мелодрама «Одиноки вместе»

14 февраля Russian World Vision выпускает в российский прокат фильм «Одиноки вместе» с Кэти Холмс и Джимом Стёрджесом в главных ролях. Режиссером и сценаристом картины также выступила Кэти Холмс.

Это трогательная мелодрама о вынужденном затворничестве двух людей во времена пандемии. Фильм был представлен на кинофестивале Tribeca Film Festival.

Отмечается, что сценарий был написан во время пандемии, поэтому фильм точно отражает реалии того периода, центральным конфликтом фильма являются токсичные отношения.

При этом, несмотря на непростые темы, которые поднимает картина, фильму удается сохранить позитивную атмосферу.

Ранее в российских кинотеатрах вышел легендарный фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином».

