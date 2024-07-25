В российских школах призвали ввести четыре урока физкультуры в неделю
В общеобразовательных школах должно быть как минимум три-четыре урока физкультуры в неделю, заявил НСН Александр Тихонов.
В России необходимо развивать детский спорт, а начать следует с общеобразовательных школ, заявил четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, лучший спортсмен XX века, обладатель Олимпийского ордена славы и ордена Красной Звезды Александр Тихонов в пресс-центре НСН.
«В школах у нас один урок физкультуры, представьте. Я часто посещаю школы в разных регионах нашей страны. В общеобразовательных школах должно как минимум быть три-четыре урока физкультуры в неделю. Вы посмотрите, где у нас студенческий спорт? Надо заниматься развитием этой сферы, а начинать нужно с детей. У нас сегодня зачастую детей тренируют в подвалах на спортивных секциях», - рассказал он.
Ранее первый замминистра просвещения России Александр Бугаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил спецкору НСН, что основной задачей министерства является популяризация массового спорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru