В российских школах призвали ввести четыре урока физкультуры в неделю

В России необходимо развивать детский спорт, а начать следует с общеобразовательных школ, заявил четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, лучший спортсмен XX века, обладатель Олимпийского ордена славы и ордена Красной Звезды Александр Тихонов в пресс-центре НСН.

«В школах у нас один урок физкультуры, представьте. Я часто посещаю школы в разных регионах нашей страны. В общеобразовательных школах должно как минимум быть три-четыре урока физкультуры в неделю. Вы посмотрите, где у нас студенческий спорт? Надо заниматься развитием этой сферы, а начинать нужно с детей. У нас сегодня зачастую детей тренируют в подвалах на спортивных секциях», - рассказал он.

Ранее первый замминистра просвещения России Александр Бугаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил спецкору НСН, что основной задачей министерства является популяризация массового спорта.

