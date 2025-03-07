В России женщины и мужчины почти одинаково часто попадают в ДТП

Женщины в России оказываются участниками ДТП почти так же часто, как мужчины. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «СберСтрахования».

На долю водителей-женщин приходится 38% страховых случаев по ОСАГО, тогда как у мужчин этот показатель составляет 40%.