В России женщины и мужчины почти одинаково часто попадают в ДТП
Женщины в России оказываются участниками ДТП почти так же часто, как мужчины. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «СберСтрахования».
На долю водителей-женщин приходится 38% страховых случаев по ОСАГО, тогда как у мужчин этот показатель составляет 40%.
Эксперты компании отмечают, что женщины страхуются чаще: на них приходится 55% всех розничных договоров. Среди популярных программ — комплексное страхование, покрывающее жилье, здоровье, финансы и автомобиль.
По данным «СберСтрахования», 26% женщин, оформивших каско, обращались за выплатами, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 23%. В 2024 году количество приобретенных женщинами полисов ОСАГО выросло на 22%, а каско — на 40% по сравнению с прошлым годом, передает «Радиоточка НСН».
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