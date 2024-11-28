Названы марки китайских авто, которые россияне страховали в 2024 году
В рейтинг самых популярных у россиян марок китайских автомобилей, которые чаще остальных страховали по ОСАГО в 2024 году вошли: Chery, Haval, Geely, Changan и Omoda, сообщили в «Ингосстрах».
В топ-5 по каско за аналогичный период времени вошли практически те же марки, но в другом порядке: Haval, Geely, Changan, Omoda и Chery. При этом автомобили таких марок как Lifan, Skywell, Livan, BAIC и Kaiyi, а также Voyah, Hongqi и Tank оказались в числе аутсайдеров по страхованию.
«По статистике самыми дорогими застрахованными автомобилями из КНР стали Dongfeng M-HERO 917, TANK 700, а также модели Voyah: DREAM EVR, DREAM и DREAMER. А самыми дешевыми китайскими ТС, застрахованными в 2024 году, стали представители модельного ряда Chery: Tiggo 3, Tiggo 5 и T11, а ещё Lifan MYWAY и Chery T21», — рассказала директор центра бизнес аналитики «Ингосстраха» Дарья Шведова.
Она также предупредила, владельцы некоторых марок китайских автомобилей могут столкнуться со сложностями при поиске оригинальных запчастей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru