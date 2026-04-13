Россия и страны ЕАЭС обсудят защиту интеллектуальной собственности
XVII Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» состоится 23 апреля при поддержке МИД России, Россотрудничества, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), также СНГ и ШОС.
7 сессий пройдут в Москве, 12 региональных сессий состоятся в государствах - членах ЕАЭС и СНГ: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
Как рассказали организаторы, участники заседаний обсудят развитие рынка интеллектуальной собственности в рамках инновационного развития и перехода к цифровой экономике. Будут определены проблемные и перспективные вопросов развития евразийского рынка интеллектуальной собственности, участники сессий расскажут об устоявшейся практике её защиты, в том числе от контрафакта, и обеспечения конкурентоспособности.
Участники форума намерены помочь развитию деловых контактов между научными, образовательными организациями, корпорациями и предприятиями, вовлеченными в оборот интеллектуальной собственности. По итогам дня будут предложены рекомендации для национальных, межгосударственных и международных органов власти, науки и бизнеса по усилению процессов евразийской интеграции через рынок интеллектуальной собственности в рамках «Большого Евразийского Партнерства» (ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС).
Предложения направят руководителям Исполкома СНГ, ЕЭК ЕАЭС, Постоянного комитета Союзного государства, органов власти, науки и бизнеса стран СНГ и БРИКС, а также в адрес международных организаций (ООН, ВОИС, ЮНЕСКО, ВТО, ШОС).
- Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию
- Объявление о продаже Рижского вокзала в Москве появилось на «Авито»
- Булыкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ничьей с «Краснодаром»
- На подлете к промплощадке Череповца сбили 13 беспилотников
- Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа
- В Подмосковье госпитализирован еще один пациент с оспой обезьян
- В Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре
- Экс-посол Израиля назвал пикировки Эрдогана и Нетаньяху мелочью
- ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз
- Кто нападет? Чем закончится «агрессивная» перепалка Турции и Израиля