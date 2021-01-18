В России зарегистрировали 22 857 случаев COVID-19 за сутки
Суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в России составил 22 857 человек, следует из данных оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения коронавируса.
Отмечается, что суточный прирост стал минимальным с 13 января, когда было зарегистрировано 22 850 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее число известных в России случаев с момента начала пандемии составило 3 591 066.
Массовая вакцинация началась в России с 18 января. Желающие могут сделать прививку одним из двух препаратов: разработанным центром им. Гамалеи «Спутник V» или разработкой центра «Вектор» «ЭпиВакКорона».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- В России зарегистрировали 22 857 случаев COVID-19 за сутки
- Путин поручил представить план по ограничению роста цен на стройматериалы к 1 марта
- Военные в Гватемале использовали против мигрантов слезоточивый газ
- СМИ: Новый состав ЦИК предложат регионы до 15 февраля
- Военные Азербайджана отправлены в Турцию на совместные учения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru