В России зарегистрировали 22 857 случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в России составил 22 857 человек, следует из данных оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения коронавируса.

Отмечается, что суточный прирост стал минимальным с 13 января, когда было зарегистрировано 22 850 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее число известных в России случаев с момента начала пандемии составило 3 591 066.

Массовая вакцинация началась в России с 18 января. Желающие могут сделать прививку одним из двух препаратов: разработанным центром им. Гамалеи «Спутник V» или разработкой центра «Вектор» «ЭпиВакКорона».





