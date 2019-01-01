В России запустили поезда с запахом

В поездах «Невского экспресса» появились экспериментальные вагоны с запахом. В них пахнет свежестью и цитрусовыми. В Федеральной пассажирской компании, дочке РЖД, сообщили, что если тест окажется удачным, то ароматными сделают и другие составы дальнего следования.

В ФПК отметили, что запах в вагонах создается методом холодной диффузии. Концентрацию аромата можно программировать, пахучие частицы не оседают на одежде или мебели. Ароматы гипоаллергенны и не представляют опасности для здоровья пассажиров.

Запахи в вагонах зонированы: в коридорах пахнет цитрусовыми, а в туалетных комнатах - свежестью и чистотой.

