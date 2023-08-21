В России запустили первый бесплатный профориентационный курс для родителей
Специалисты проекта по профориентации школьников «Билет в будущее» подготовили первый бесплатный профориентационный курс для родителей.
Так, курс «Родители в теме» поможет взрослым направить подростка в выборе профессии, поддержать его в такой важный период. Короткие видео-уроки курса объединены в пять модулей, родителям будут доступны практические задания и памятки.
Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин отметил, что благодаря проекту уже более 60% школьников к 10-11 классу смогли полностью определиться с профессией.
«Разговор о будущем в первую очередь начинается внутри семьи. Выбор профессии — сложен для ребенка, но не менее волнительна тема и для родителей. Цель нашего курса — в первую очередь поддержать родителей и придать им уверенности, а также дать им полезный, понятный и эффективный инструментарий, который поможет им на этапе формирования будущего их детей», - рассказал он.
Все полезные инструменты для родителей станут доступны после короткой регистрации. Взрослые изучат многообразие современных профессий, узнают, как поддержать ребенка на разных этапах, ознакомятся с трендами рынка труда и получат советы по изучению вузов перед поступлением детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru