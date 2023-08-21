В России запустили первый бесплатный профориентационный курс для родителей

Специалисты проекта по профориентации школьников «Билет в будущее» подготовили первый бесплатный профориентационный курс для родителей.

Так, курс «Родители в теме» поможет взрослым направить подростка в выборе профессии, поддержать его в такой важный период. Короткие видео-уроки курса объединены в пять модулей, родителям будут доступны практические задания и памятки.

Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин отметил, что благодаря проекту уже более 60% школьников к 10-11 классу смогли полностью определиться с профессией.

«Разговор о будущем в первую очередь начинается внутри семьи. Выбор профессии — сложен для ребенка, но не менее волнительна тема и для родителей. Цель нашего курса — в первую очередь поддержать родителей и придать им уверенности, а также дать им полезный, понятный и эффективный инструментарий, который поможет им на этапе формирования будущего их детей», - рассказал он.

Все полезные инструменты для родителей станут доступны после короткой регистрации. Взрослые изучат многообразие современных профессий, узнают, как поддержать ребенка на разных этапах, ознакомятся с трендами рынка труда и получат советы по изучению вузов перед поступлением детей.

