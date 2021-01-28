В России запретили художественную обработку фотографий на паспорт
Новый регламент выдачи российских паспортов вступил в силу, сообщает Ura.ru.
Согласно документу, по новым правилам запрещена любая обработка фотографий на паспорт.
«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», — указано в регламенте.
Людям, постоянно носящим очки, необходимо использовать для фотографии этот аксессуар без тонированных стёкол. Новые условия не допускают снимков в форменной и верхней одежде, с закрывающими подбородок шарфами, а также с линзами, изменяющими цвет глаз.
При этом регламент разрешает представление фотографии в головном уборе, не скрывающем овал лица гражданина, «религиозные убеждения которого не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов».
Кроме того, фото в паспорте должно соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления, отмечает телеканал «360».
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