В России запатентован новый способ борьбы с лесными пожарами

Московский институт теплотехники, разработчик межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» и баллистических ракет подводных лодок «Булава», запатентовал «пушку» для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы из базы данных Роспатента.

«Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях», — указано в пояснении к патенту.

Новую «пушку» можно будет использовать для создания заградительных полос при ликвидации верховых и низовых природных пожаров, отмечает RT.

В работе изобретения реализован «ракетный» принцип: твердотопливные элементы в системе пожаротушения поджигаются, а продукты их горения вытесняют водный раствор, «стреляя» им в нужном направлении.

