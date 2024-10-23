В России захотели снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК

Возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса в России могут снизить, соответствующий законопроект внесет в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов. Об этом пишут Известия.

Авторы инициативы предлагают разрешить сотрудникам АПК уходить на пенсию досрочно: женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60. В пояснительной записке к проекту отмечается, что сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность России успешно решают масштабные задачи и демонстрируют устойчивый рост «в условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления». Труженики села обеспечивают продовольственную безопасность страны, и их следует приблизить в пенсионных правах к сотрудникам органов безопасности, внутренних дел, обороны.

Как отметил Сергей Миронов, сейчас только женщины, которые работали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, могут уходить на пенсию в 50 лет.

«Однако, на наш взгляд, государство должно решить вопрос раннего ухода на пенсию для всех тружеников села», — подчеркнул политик.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в 2024 году пенсионный возраст для женщин наступит в 58 лет, для мужчин — в 63 в рамках переходного периода, напоминает Ura.ru.

